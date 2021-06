Sojabohnen und Mais etwas fester

Anzeige

Chicago 25.06.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel etwas fester. Der International Grains Council hat die Prognosen für die globale Produktion angehoben.



Für die Agrarrohstoffe geht eine schwierige Handelswoche zu Ende. Die Notierungen gaben weiter ab, belastet von Niederschlägen in den US-Anbaugebieten, sowie der anhaltend schwachen Exportnachfrage.