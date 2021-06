NOVAVEST Real Estate AG Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen

Medienmitteilung, 25. Juni 2021

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) gibt heute bekannt, dass die Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital, welche unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre stattfand, im geplanten Emissionsvolumen erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Der offizielle Bezugsrechtshandel fand vom 14. Juni 2021 bis 23. Juni 2021 an der SIX Swiss Exchange statt. Bei einem Bezugsverhältnis von 11:1 (elf Bezugsrechte berechtigten zum Bezug von einer neuen Namenaktien) wurden bei Ablauf der Bezugsfrist am 25. Juni 2021 wie geplant insgesamt 642'619 neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von CHF 42.05 je Namenaktie gezeichnet bzw. platziert. Die Kapitalerhöhung stiess erneut sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern auf grosses Interesse und in der Folge konnte das Aktionariat weiter ausgebaut werden.