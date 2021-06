Seit einigen Tagen kämpft Gold mit dem Rebound. Seitdem die US-Notenbank verbal intervenierte konnte der Goldpreis den Aufwärtstrend nicht mehr fortsetzen.

Einmal mehr sorgte die FED mit einer Verlautbarung dafür, dass Gold und Silber unmittelbar vor dem möglichen Ausbruch auf ihrer Reise Richtung 2.000 Dollar jäh gestoppt wurden. Genau dies konnten wir bereits einmal im Januar beobachten: auch dort stand Gold vor dem Rebound und wurde von aggressiven Kommentaren der amerikanischen Zentralbank wieder in die Schranken gewiesen. Ein Zufall? Wohl kaum!



Dabei sollte klar sein: Höhere Gold- und Silberpreise sind bereits in Stein gemeißelt. Was die beiden kräftigen Schläge in die Magengrube im Januar und Juni bewirken ist lediglich, dass der kommende Ausbruch beim Goldpreis noch größer und heftiger wird! Die "stärkste Preisrallye" bei Gold steht noch bevor: Mit den richtigen Goldaktien explodiert dann Ihr Depot!



Derzeit richten sich fast alle Augen der Branche auf Neufundland, das sich binnen weniger Monate zum absoluten Hot-Spot der Explorationsbranche in Nordamerika gemausert hat. Der Aufschwung der ostkanadischen Provinz Neufundland und Labrador ist vor allem mit der inzwischen milliardenschweren Goldcompany New Found Gold (WKN: A2QBFY) verbunden. Zuletzt trat auch Labrador Gold (WKN: A2JAFY) in die Fußstapfen des Branchenleaders in Neufundland: Die Aktie verteuerte sich allein am letzten Freitag um fast 29% und schloss nur wenige Prozentpunkte unter dem Allzeithoch von Anfang Juni.







Anleger, die bei New Found Gold und zuletzt bei Labrador Gold nicht dabei waren, bleiben staunend zurück, denn die Zeiten des günstigen Einstiegs sind bei beiden Neufundland-Explorern längst vorbei. Doch wie so oft an der Börse, kommen immer wieder neue Chancen ans Tageslicht - so auch in Neufundland!



Ein neuer Gold-Player mit einem riesigen Landpaket ganz in der Nähe der beiden genannten Überflieger könnte nun vor eben solchen Zugewinnen stehen:



Leocor Gold +++ CSE: LECR +++ WKN: A2QAR2



Der Hauptfokus dieses hoffnungsvollen Junior-Explorers liegt zurzeit auf seinem dreiteiligen Projektpaket im Western Expoilt Distrikt in der kanadischen Provinz Labrador & Neufundland. Die 144.000 Hektar große Fläche beherbergt unzählige Bohrziele, deren Erkundung erst dieser Tage anläuft!



Leocor Gold (WKN: A2QAR2) startet Exploration in Neufundland



Leocor engagierte mit der Firma GroundTruth Exploration einen erfolgreichen Explorationsdienstleister, um das sehr weitläufige Projektpaket genauer zu erkunden. Mit Hilfe der höchst innovativen "Drones to Drills"-Methode entdeckte das Team schon hunderte Millionen Unzen Gold, darunter auch Labrador´s Kingsway-Projekt in der Nachbarschaft von Leocor.







Das GroundTruth-Team bringt also bereits einschlägige Erfahrungen mit, zumal das Expertenteam vom legendären kanadischen Prospektor Shawn Ryan geleitet wird, der inzwischen auch technischer Berater von Leocor Gold (WKN: A2QAR2) ist und die Company explizit auf die gewaltigen Chancen des heutigen Flaggschiff-Projektes im Western Exploit Distrikt hingewiesen hatte. Dort fand bis heute keine moderne Goldexploration statt!



Soviel lässt sich aber schon heute sagen: Die Geologie der Vorkommen sieht äußerst vielversprechend aus. Damit geht offensichtlich massives Potenzial für viele hochgradige Entdeckungen einher.



Geologen sprechen jenem Exploits-Goldgürtel, in dem zuvor auch schon New Found Gold und Labrador Gold fündig wurden, massives Potenzial für noch viele weitere Neuentdeckungen zu. Sie vermuten, dass sich die Geologie mehrfach wiederholt, was Player mit großem Landbesitz im Exploits-Goldgürtel fast automatisch enormes Jackpotpotenzial verspricht.



Leocor (WKN: A2QAR2) hat offensichtlich beste Chancen auf viele hochgradige Entdeckungen, welche den Wert der Company quasi über Nacht vervielfachen können. Und der hat es schon heute in sich, denn bis dato hat die Company erst 31,5 Millionen Aktien ausgegeben - eine super enge Aktienstruktur!



Diese Konstellation kann jederzeit zu einer wahren Kursexplosion führen, wenn viele neue Anleger in die Aktie wollen, zumal Leocor Gold (WKN: A2QAR2) derzeit erst 22 Mio. CAD schwer ist. Da sind New Found Gold und Labrador Gold schon deutlich weiter, mit 1,73 Mrd. und respektive 250 Mio. CAD Börsenwert! Diese Unterbewertung bedeutet ein enormes Kursaufholungspotential - für Leocor Gold!







Bitte täuschen Sie sich nicht: Es ist im Fall von Labrador Gold keine vier Monate her als auch dieses Peer-Group-Unternehmen gerade einmal 50 Mio. CAD auf die Börsenwaage brachte. Erst viel versprechende Goldfunde in Neufundland änderten alles und die wilde Fahrt nach Norden begann. Ein ähnliches Szenario antizipieren wir auch bei Leocor Gold und setzen deshalb 3,30 CAD (umgerechnet 2,20 EUR) als erste Zielmarke für die Leocor-Aktie fest.



Jetzt steigt hier das große Geld ein



Jene eklatante Unterbewertung sehen inzwischen scheinbar auch immer mehr institutionelle Anleger, die sich eifrig an der laufenden Finanzierungsrunde beteiligen: Anders ist es kaum zu erklären, dass der Neufundland-Explorer seine Anfang Juni angekündigte Kapitalerhöhung in der Vorwoche noch einmal kräftig aufstocke: So wurden aus dem ursprünglichen Erlösziel von 7,5 Mio. CAD nun ganze 11 Mio. CAD!



Offenbar war das Interesse von Investoren dann doch deutlich größer als anfangs vermutet, was uns in keinster Weise wundert. Zwar steigt die Aktienzahl um rund 21 Millionen Stücke, zugleich füllt Leocor Gold (WKN: A2QAR2) aber seine Firmenkasse bis zum Anschlag und ist damit auf absehbare Zeit durchfinanziert. Bitte bedenken Sie die Relationen: Eine kaum 22 Mio. CAD schwere Company wird von Investoren mit 11 Mio. CAD beinahe zugeschüttet - das kommt nicht von ungefähr!







In jedem Fall verfügt Leocor nun über mehr als genug Kapital, um sein Explorationsprogramm mit Hochdruck voranzutreiben. Genau aus dieser Richtung erwarten wir schon in Kürze zahlreiche Katalysatoren für den nach wie vor sehr niedrigen Aktienkurs.



Wir sind uns sicher: Spektakuläre Explorationsergebnisse aus Neufundland werden hier nicht lange auf sich warten lassen und für jede Menge Kursfantasie sorgen!



Fakt ist: Die Leocor-Aktie ist und bleibt in Sachen "Goldrausch in Neufundland" ein absoluter Geheimtipp. Wir sehen hier eine höchst lukrative Ausgangssituation für einen künftigen Multibagger, ganz im Stile von New Found Gold und Labrador Gold. Wenn Sie vom neuen Gold-Boom in Neufundland profitieren wollen, dann sollten Sie sich diese Chance nicht entgehen lassen!









Unsere Aktien.news Autoren sind keine Anlageberater. Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Risikohinweise und den Disclaimer.



