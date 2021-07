Die HORNGROUP Holding GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der börsennotierten INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108), übernimmt 80 Prozent der Anteile an der FLACO Geräte GmbH. FLACO produziert mit rund 65 Mitarbeitern am Unternehmenssitz in Gütersloh Produkte und Systeme für das Fluid Management in Werkstätten, Tankstellen und Industriebetrieben. Das mittelständische Unternehmen erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 12 Mio. Euro.

„Als innovativer, technisch führender Spezialist insbesondere im Bereich der AdBlue-Betankung ergänzt FLACO das Produktportfolio und Kompetenzprofil unserer Beteiligung HORNGROUP“, so Axel Meyer, betreuender Vorstand der INDUS Holding AG. „Damit stärken wir die Portfoliostruktur in der Zukunftsbranche Dosier-, Mess- und Regeltechnik und unterstützen die Wachstumsperspektiven für die HORNGROUP.“ Die HORNGROUP produziert und vertreibt unter den Marken TECALEMIT und PCL Betankungstechnik und Werkstattlösungen weltweit, unter anderem Systeme zum Messen, Kontrollieren und Abgeben von Mineralöl, Diesel und weiteren Fluids sowie analoge und digitale Reifendruckkontrollsysteme. „FLACO bietet neben der hohen technologischen Kompetenz einen sehr guten Marktzugang, ein innovatives Produktportfolio und einen starken Direktvertrieb. Diese Stärken werden wir in der Zusammenarbeit weiter ausbauen“, sagt Jörg F. Mayer, Geschäftsführer der HORNGROUP Holding.