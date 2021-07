Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Vedes will Anleihe zu niedrigeren Zinsen verlängern Vedes will Veränderungen an der 2022 auslaufenden Anleihe vornehmen. Diese soll bis 2026 verlängert werden. Der jährliche Zinssatz soll von 5,0 Prozent auf 3,5 Prozent sinken. Das Volumen der Anleihe soll von 25,0 Millionen Euro auf 12,5 Millionen …