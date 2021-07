Benchmark skizziert Programm für die Erweiterung der Gold- und Silberlagerstätten

Edmonton – 12. Juli 2021 – Benchmark Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Benchmark“) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) freut sich, seinen detaillierten Bohrplan für die Lagerstätten bekannt zu geben, wo 1) Klassifizierungsbohrungen zur Umwandlung von vermuteten in angedeutete Unzen sowie 2) umfangreiche Erweiterungsbohrungen im Bereich der offenen Mineralisierung der Lagerstätten geplant sind (Abbildung 1). Dieser Ansatz im Rahmen der Bohrkampagne wird dafür sorgen, dass vermutete in angedeutete Ressourcen umgewandelt werden und bietet eine großartige Möglichkeit, um alle drei Lagerstätten für eine zukünftige Ressourcenerweiterung und –aktualisierung auszubauen und diese in eine Machbarkeitsstudie einzubinden. Benchmarks Vorzeigeprojekt Lawyers mit seinen Gold- und Silbervorkommen ist auf dem Straßenweg erreichbar und befindet sich innerhalb der Region Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia.

CEO John Williamson erklärt: „Mit der geologischen Modellierung wurden Bereiche der Lagerstätten abgegrenzt, die erheblich erweitert werden können. Benchmark verfügt über annähernd 3 Millionen Gold- und Silberunzen (2,1 Mio. Unzen in der angedeuteten Kategorie und 0,8 Mio. Unzen in der vermuteten Kategorie). Diese Unzenmenge wird im Zuge gezielter Bohrungen innerhalb jener Bereiche, die nahe der Oberfläche liegen und sich für den Tagebau eignen, weiter vergrößert. Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Ressourcengebiete sowie neuen Zonen, in denen man auf große Neuentdeckungen im Bereich des 144 km2 großen Konzessionspakets stoßen könnte, birgt das Projekt erstklassiges Potenzial.“

Ressourcenerweiterungsbohrungen

Im Rahmen einer sehr erfolgreichen Bohrkampagne mit Ergänzungsbohrungen (Stepout) und Erweiterungsbohrungen Ende des Jahres 2020 im Bereich des südlichen Ausläufers der Zone AGB wurde ein Areal definiert, das von der Oberfläche bis in die Tiefe reicht und in dem alle Bohrungen ein Produkt von über 60 Gramm Silberäquivalent mal Meter (g/t Au-Äqu.*m) aufweisen bzw. sich über eine Streichlänge von 150 Metern erstrecken (siehe Pressemeldung vom 31. März). Ein beträchtlicher Teil der 13.700 Meter geplanten Explorationsbohrungen bei AGB zielt auf die Erweiterung dieser Zone in der Tiefe und entlang des Streichens in südwestlicher Richtung ab (Abbildung 1), wodurch möglicherweise Gold- und Silberunzen in bedeutender Menge hinzugefügt werden könnten.