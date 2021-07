13.07.2021 / 14:32 CET/CEST

Media and Games Invest vereinbart transformative Akquisition der Smaato, eine führende digitale Werbeplattform: Pro-Forma-Umsatz der Verve Group 2020 wächst um 51% und EBITDA um 140%



* Smaato erwartet für das Gesamtjahr 2021 einen Umsatz von EUR 39 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von EUR 13 Millionen (Bereinigte EBITDA-Marge: 33%)



* Die Akquisition von Smaato's programmatischer SaaS-Plattform transformiert MGI's Verve Group durch signifikantes Umsatz- und EBITDA-Wachstum



* Smaato wird mit einem Unternehmenswert (EV) von EUR 140 Millionen (Enterprise Value) bewertet



* EV/EBITDA Multiple von 10,7x basierend auf dem Forecast 2021 und 6.8x basierend auf den Erwartungen für das Jahr 2022



* Akquisition wird komplett aus Barmitteln bezahlt



13. Juli 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder dass "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) schließt erfolgreich eine Vereinbarung mit dem derzeitigen Smaato-Gesellschafter Shanghai Qiugu Investment Partnership (Limited Partnership) ("SQI") ab, um Smaato's Holding Gesellschaft "Shanghai Yi Qiu Business Management Co., Ltd." zu erwerben (die "Transaktion"). MGI hatte bereits am 21. Juni 2021 die Absicht veröffentlicht, Smaato zu übernehmen. Im Zuge der Transaktion wird MGI bis auf eine Aktie sämtliche Anteile an Smaato übernehmen und erhält eine Call Option zur Übernahme der verbliebenen Aktie, die frühestens am 31. März 2022 ausgeübt werden kann.