EnWave unterzeichnet kommerziellen Lizenzvertrag mit großem kolumbianischen Molkereiunternehmen und verkauft 10kW REV Maschine für die Produktion von Käsesnacks

Die Lizenz gewährt der Colombian Dairy Company das exklusive Recht, knusprige, haltbare Käsesnacks in Kolumbien zu produzieren, sofern bestimmte Mindestanforderungen an Lizenzgebühren und Maschinenbestellungen erfüllt werden. Diese neuen Produkte werden das breite, bestehende Portfolio der Colombian Dairy Company an etablierten Molkereimarken ergänzen, die derzeit in ganz Südamerika verkauft werden. Die Colombian Dairy Company beabsichtigt, nahrhafte, getrocknete REV-Molkereisnacks für den kolumbianischen Lebensmittelmarkt zu entwickeln und zu vermarkten, und hat längerfristig die Absicht, den Vertrieb unter anderem auf Ecuador und Venezuela auszudehnen, um weitere südamerikanische Märkte zu erschließen.

Die Verwendung von REV zur Herstellung von lagerstabilen Milchprodukten mit Mehrwert hat sich bereits in mehr als einem Dutzend Märkten weltweit bewährt. Diese Lizenz markiert die Ersteinführung von REV getrockneten Käsesnacks auf dem kolumbianischen Markt und ist die zweite lizenzpflichtige Lizenzvereinbarung von EnWave zur Herstellung von getrockneten Käsesnacks in Südamerika.

Mit der skalierbaren und zuverlässigen REV-Technologie von EnWave können lagerstabile Obst- und Gemüseprodukte hergestellt werden, die in Bezug auf Nährwert, Geschmack, Textur und Farbe zu den besten gehören. EnWave hat 45 lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen unterzeichnet, die innovative neue Produkte auf den Markt bringen und dabei die patentierte Dehydratisierungstechnologie von EnWave nutzen.