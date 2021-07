Quibim arbeitet mit Partnern Molecular Imaging Partners und GE Healthcare zusammen, um Fortschritte beim Ganzkörper-PET-Scanning zu erzielen

VALENCIA, Spanien, 20. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Quibim, ein weltweit führender Anbieter, der künstliche Intelligenz (KI) bei der medizinischen Bildverarbeitung einsetzt, gibt bekannt, dass sich das Unternehmen an dem molekularen Bildgebungsprojekt IMAS (Imagen Molecular de Alta Sensibilidad) beteiligen wird. Das Unternehmen wird sich an einer Temporary Business Association (TBA) beteiligen, die von den Experten für bildgebende Diagnosegeräte von Weltklasse GE Healthcare unterstützt wird, und die im Rahmen des mit 7,5 Millionen Euro (8,9 Millionen US-Dollar) veranschlagten Projekts einen innovativer Ganzkörper-PET/CT-Scanner für die simultane Ganzkörper-Bildgebung entwickeln soll.

Die TBA zwischen Quibim, und Full Body Insight und Oncovision, wird vom regionalen Gesundheitsminister der Regierung von Valencia über ein öffentliches Beschaffungsprojekt für Innovationen gefördert. Die Initiative wird ebenfalls vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) über das spanische Ministerium für Wissenschaft und Innovation mitfinanziert (50 %).

Die PET-Bildgebung, eine sichere medizinische Untersuchung, ermöglicht die Visualisierung von extrem geringen Mengen radioaktiver Verbindungen, die dem Patienten verabreicht werden, und liefert funktionelle Informationen über die im Körper ablaufenden Prozesse. Das „High Sensitivity Molecular Imaging"-Projekt" geht einen Schritt weiter als die derzeitig verfügbare PET-Technologie und soll neue Anwendungen von PET in der biomedizinischen Forschung entwickeln. Das Projekt zielt darauf ab, die Empfindlichkeit der PET-Geräte deutlich zu erhöhen, indem die axiale Abdeckung des Systems vergrößert wird. Durch höhere Empfindlichkeit könnten die Strahlendosis oder die Aufnahmezeit ohne Einfluss auf die Bildqualität reduziert werden. Besonders für pädiatrische Patienten und Patienten, die verschiedene diagnostische Tests benötigen, um die Effizienz von Behandlungen zu beurteilen, wird sich die Technologie als nützlich erweisen. Darüber hinaus wird die axiale Abdeckung des Systems dynamische Aufnahmen der wichtigsten Organe des Körpers gleichzeitig ermöglichen und so den Weg für neue medizinische Anwendungen ebnen. Die Bemühungen werden dahin gerichtet sein, in diesem komplexen System eine exzellente räumliche und zeitliche Auflösung zu erreichen, um Bilder mit sehr feinen Details bei höchstem Kontrast zu erzeugen.