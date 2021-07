Libero lädt die Aktionäre zu einem Update über das zweite Quartal ein

Vancouver, British Columbia, 21. Juli 2021 – Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) möchte Aktionäre, Investoren, Analysten und alle anderen Interessierten dazu einladen, am Donnerstag, den 29. Juli von 8:00 bis 9:00 Uhr Pacific Time (17 bis 18 Uhr MEZ) an einem Update von Ian Harris, President und CEO von Libero, über das zweite Quartal teilzunehmen. Ian Harris wird über die im zweiten Quartal erzielten Projektleistungen informieren und über das kommende Quartal sprechen. Im Anschluss an das Update findet eine Frage-Antwort-Runde statt.

Details zur Update-Telefonkonferenz

- Was: Update von Libero über das zweite Quartal.

- Was: 8:00 - 9:00 Uhr Pacific Time am Donnerstag, den 29. Juli 2021.

- Wo: Registrieren Sie sich hier (https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Qw8GbxE6SxO70pHzPNozYw)

- Wie: Hören Sie live im Internet zu - ein archivierter Webcast wird kurz nach Ende der Live-Veranstaltung auf der folgenden Seite auf der Website verfügbar sein: Investor Downloads (https://www.liberocopper.com/investors/investor-downloads/)

Über Libero Copper & Gold

Libero erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red (eine neue Grassroots-Entdeckung) und Big Bulk im „Golden Triangle“ in Kanada, Esperanza in San Juan (Argentinien) und Mocoa in Putumayo (Kolumbien). Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

info@liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska

Investor Relations

+1 778 372 0179

konstantynivska@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen, Verfahren und Einreichungspflichten. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.