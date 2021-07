FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag an seine jüngste Erholung anknüpfen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex lässt einen Start bei 15 551 Punkten und damit 0,24 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag erwarten. Das Eurozonen-Börsenbarometer EuroStoxx 50 dürfte 0,3 Prozent höher in den Tag starten.

Am Donnerstag war der Dax zeitweise wegen bis auf 15 578 Punkte geklettert, konnte sich letztlich aber doch nicht über der am schwachen Montag gerissenen 50-Tage-Linie halten. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend und liegt aktuell bei 15 545 Punkten.