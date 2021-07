Der Automarkt verliert den Schwung – Vor-Corona-Niveau bleibt unerreicht

Die Erholung der internationalen Automobilmärkte hat im 2. Quartal 2021 deutlich an Kraft verloren. In Deutschland brach die Autoproduktion im Juni wegen fehlender Teile regelrecht ein, saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um gut 13 Prozent. Gegenwärtig werden nur noch halb so viele Autos in Deutschland produziert wie vor der Pandemie. Das global langsamere Erholungstempo ist zum einen marktbedingt,

Ein Beitrag von Dr. Helmut Becker.