PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Gestützt von einigen positiven Unternehmenszahlen haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte zur Wochenmitte von den jüngsten Verlusten erholt. Die zuletzt wieder aufgeflammten Inflationssorgen blieben im Hintergrund.

Der EuroStoxx 50 schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,94 Prozent bei 4103,03 Punkten. An der Pariser Börse rückte der Leitindex Cac 40 um 1,18 Prozent auf 6609,31 Zähler vor. In London gewann der FTSE 100 0,29 Prozent auf 7016,63 Punkte.