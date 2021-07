Aves One spricht mit potenziellen Geldgebern über Finanzierungsmaßnahmen. Ein Thema dabei ist eine mögliche Übernahme der Gesellschaft durch einen oder mehrere Investoren. „Diese Gespräche sind Teil der angekündigten strategischen Pläne der Aves One AG für das künftige Wachstum der Gesellschaft”, meldet das Hamburger Unternehmen. Details zum Stand der Verhandlungen nennt Aves One nicht. Offen ist, ob die Gespräche ...