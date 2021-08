3U Holdings Tochtergesellschaft InnoHubs baut in der Nähe der Julius-Maximilians-Universität Würzburg ein neues Zentrum für den Dialog von Wirtschaft und Wissenschaft. An dem Zentrum werde sich auch die Tochtergesellschaft weclapp SE mit einem Forschungsstandort ansiedeln, kündigt 3U am Donnerstag an.Bereits jetzt seien 95 Prozent der Flächen mit Vorvertrag an Interessenten verkauft oder vermietet, meldet das Unternehmen aus ...