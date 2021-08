DGAP-News Media and Games Invest SE veröffentlicht ihren Halbjahresabschluss am 18. August 2021 und präsentiert die Q2'21 Ergebnisse auf ihrem Capital Markets Day am 19. August 2021 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 09.08.2021, 14:10 | 48 | 0 | 0 09.08.2021, 14:10 | Media and Games Invest SE veröffentlicht ihren Halbjahresabschluss am 18. August 2021 und präsentiert die Q2'21 Ergebnisse auf ihrem Capital Markets Day am 19. August 2021 ^

DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Sonstiges Media and Games Invest SE veröffentlicht ihren Halbjahresabschluss am 18. August 2021 und präsentiert die Q2'21 Ergebnisse auf ihrem Capital Markets Day am 19. August 2021

09.08.2021 / 14:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Media and Games Invest SE veröffentlicht ihren Halbjahresabschluss am 18. August 2021 und präsentiert die Q2'21 Ergebnisse auf ihrem Capital Markets Day am 19. August 2021

09. August 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder dass "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) wird ihren Halbjahresabschluss am 18. August 2021 veröffentlichen (bisher bis zum 31. August 2021). Die Veröffentlichung der Q2'21 Ergebnisse wird vorverlegt, da die Konsolidierung der Finanzdaten früher als erwartet abschlossen werden kann. Die Ergebnisse sind außerdem auf der Website des Unternehmens ( www.mgi-se.com) verfügbar. Darüber hinaus lädt MGI ihre Investoren zum ihrem Capital Markets Day am 19. August um 10.30 Uhr CEST ein. Die Veranstaltung wird als Videocast im Internet (den Link finden sie unten) übertragen und steht im Anschluss auch als On-Demand Version zur Verfügung. Im Rahmen des Capital Market Days wird das Management von MGI neben den Finanzzahlen auch ein Update über die beiden operativen Geschäftsbereiche Games und Media sowie die Wachstumsstrategie präsentieren. Die Präsentation wird von Teilen des Top Managements von Media and Games Invest u.a. CEO Remco Westermann, CFO Paul Echt, MGI COO und gamigo CEO Jens Knauber sowie Verve Group's CRO Sameer Sondhi und CPO Ionut Ciobotaru gehalten.

Agenda:

10.30 - MGI Business Update

10.50 - Deep Dive Games Segment

11.25 - Pause

11.40 - Deep Dive Media Segment

12.15 - Pause

13.15 - Finanzzahlen Q2 und H1'21

13.35 - Ausblick

13.50 - Q&A

Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben während der Q&A am Ende der Präsentation Fragen per Telefon oder E-Mail zu stellen. Der Videocast und die Präsentation werden nach der Veranstaltung auf der Media and Games Invest Website ( www.mgi-se.com) zur Verfügung gestellt.

Seite 2 ► Seite 1 von 3 Media and Games Invest Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diskussion: Media and Games Invest Wertpapier

Media and Games Invest Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer