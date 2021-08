Modern Plant Based Foods schließt Großhandelsvereinbarung mit KeHE Distributors ab.

"Diese Vertriebspartnerschaft mit KeHE ist ein weiterer Meilenstein in der Expansionsstrategie von Modern Meat", meinte Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods. Ist das jetzt die Nachricht, die den Turnaround einleitet?

Modern Plant-Based Foods Inc. engagiert renommierten Distributor für Vertrieb des hauseigenen Produktsortiments

Modern Plant Based Foods (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) gibt bekannt, dass Modern Meats Abteilung für Fleischalternativen eine Großhandelsvereinbarung mit KeHE Distributors(R), (KeHE) abgeschlossen hat, um die Produktlinie Modern Meat, Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis, zu vertreiben. Modern Crab-less Cakes (Krabben-lose Puffer) und Tarragon (Estragon) Remoulade Sauce werden Teil der ersten Listung sein.

Mit fast 70 Jahren Erfahrung ist KeHE Distributors einer der landesweit führenden reinen Lebensmittelgroßhändler mit 16 Vertriebszentren in ganz Nordamerika. Mit Sitz in Illinois und über 5.500 Mitarbeitern vertritt KeHE 8.500 Marken und beliefert mehr als 30.000 Naturkostläden, Lebensmittelketten und unabhängige Lebensmittelgeschäfte, E-Commerce-Einzelhändler und andere Fachhändler für Spezialprodukte in ganz Nordamerika, darunter die Independent Natural Food Retailers Association, Albertsons und Sprouts Farmers Market.

"Diese Vertriebspartnerschaft mit KeHE ist ein weiterer Meilenstein in der Expansionsstrategie von Modern Meat", meinte Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods. "Wir freuen uns, dass unsere hochwertigen Gourmet-Fleischalternativen nun für KeHE-Kunden in den gesamten Vereinigten Staaten erhältlich sind. Angesichts des zunehmenden Interesses der Verbraucher an pflanzlichen Fleischalternativen erwarten wir, dass unsere Produkte bei diesem führenden nationalen Spezialitäten- und Naturkostvertrieb ein starkes Wachstum erfahren werden."