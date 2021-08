TAAT Global Alternatives Inc. verbessert Unabhängigkeit und Corporate Governance durch Neuzugänge in seinem Board of Directors

LAS VEGAS und VANCOUVER, 11. AUGUST 2021 - TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Peter Nguyen und John Martin mit sofortiger Wirkung als unabhängige Mitglieder in sein Board of Directors bestellt hat. Herr Nguyen und Herr Martin wurden ebenfalls als Mitglieder in den Prüfungsausschuss (Audit Committee) des Unternehmens ernannt. Nach ihrer Ernennung besteht das Board of Directors nun aus sechs Mitgliedern, von denen vier unabhängig sind, wie dies von führenden Börsen gefordert wird. Der Prüfungsausschuss des Unternehmens setzt sich vollständig aus unabhängigen Board-Mitgliedern zusammen, nämlich John Cumming, John Martin und Peter Nguyen.

Peter Nguyen ist ein Chartered Professional Accountant und ein Absolvent der University of British Columbia. Herr Nguyen ist als leitender Angestellter und Director bei mehreren börsennotierten Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen tätig. Herr Nguyen verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in verschiedenen Positionen in den Bereichen Finanzberichterstattung und Geschäftsstrategie und hatte mehrere leitende Funktionen in der Finanzabteilung bei börsennotierten und privaten Unternehmen inne, wobei er Dienstleistungen in den Bereichen Prüfungssicherheit, Unternehmensfinanzierung, Steuern und Unternehmensberatung erbrachte.

John Martin verfügt über mehr als 35 Jahre internationale Geschäftserfahrung, insbesondere auf den Kapitalmärkten und im Fondsmanagement. Herr Martin hatte leitende Positionen bei der Royal Bank of Canada inne und war 10 Jahre lang Head of Capital Markets (in etwa: Leiter der Kapitalmarktabteilung) bei der Bank of Tokyo Mitsubishi (Schweiz). Im Jahr 2002 gründete er das Beratungsunternehmen CMI Credit Market Investments Sarl., das sich mit notleidenden Krediten beschäftigt.

Das Board of Directors des Unternehmens bemüht sich redlich um die Einführung aktualisierter behördlicher und Compliance-Verfahren mit einem Schwerpunkt auf der Einrichtung und Aufrechterhaltung von Offenlegungskontrollen und -verfahren (Disclosure Controls and Procedures/„DC&P“), internen Kontrollen der Finanzberichterstattung (Internal Control over Financial Reporting/„ICFR“) und anderen Corporate-Governance-Protokollen im Einklang mit den Vorschriften und Standards der führenden Börsenplätze. Das Unternehmen hatte zuvor in einer Pressemeldung vom 23. April 2021 die Beantragung einer Notierung seiner Stammaktien am Nasdaq Capital Market angekündigt.