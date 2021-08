Interview mit Dr. med. Karsten Lange von der Ästhetikwelt Berlin

Das Thema Schönheitschirurgie ist längst nicht mehr nur den Reichen und Schönen vorbehalten. Stattdessen interessieren sich auch immer mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft für schönheitschirurgische Eingriffe.

Guten Tag, Herr Dr. Lange! Wir freuen uns, dass Sie Zeit für das Gespräch gefunden haben.

Dr. Karsten Lange: Jederzeit gern!

Können Sie unseren Lesern zum Einstieg kurz erklären, wie Sie zum Thema Schönheitschirurgie gekommen sind?

Dr. Karsten Lange:

Kein Problem! Als niedergelassener Arzt bin ich nun schon seit 27 Jahren tätig. Die Entscheidung, neben meiner Tätigkeit als Kassenarzt auch Schönheitsbehandlungen durchzuführen, fällte ich vor 20 Jahren. Damals gewann das Thema gerade stark an Bedeutung und so beschloss ich, mich in dem Bereich weiterzubilden. Ich lernte unter anderem, wie man mit Botox behandelt, wie man Faltenunterspritzungen durchführt und worauf bei Fadenliftings zu achten ist. In der Anfangszeit hatte ich eine Patientin pro Monat. Bald schon waren es aber 5 – 6 pro Woche.

Aufgrund der steigenden Nachfrage und der Marktentwicklung gründete ich 2011 das Berliner Institut für Ästhetische Chirurgie in Berlin-Adlershof und danach die Ästhetikwelt Berlin mit einem zweiten Standort in Berlin-Schöneberg. Heute behandeln mein Team und ich zwischen 30 und 50 Patientinnen am Tag.

Welche typischen Herausforderungen begegnen Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit?

Dr. Karsten Lange:

Da ein großer Teil unserer Arbeit die Reduzierung von Alterserscheinungen ist, kommt es einerseits darauf an, die individuellen Wünsche der Patienten zu erfüllen, andererseits muss man aber auch klar und behutsam kommunizieren, welche Behandlungsresultate möglich sind und welche nicht. Das kann oft ein ziemlicher Balanceakt sein.

Bei der Behandlung selbst besteht die Herausforderung in der Erzielung möglichst authentischer Ergebnisse, die einerseits sichtbar, andererseits aber auch nicht zu auffällig sind.

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es im Bereich Schönheitschirurgie?

Dr. Karsten Lange:

Ein klarer Trend geht dahin, dass größere Operationen nach Möglichkeit vermieden werden. Das Problem bei umfangreichen Eingriffen wie Facelifts besteht darin, dass Patienten mitunter längere Zeit nicht gesellschaftsfähig sind und dass auch Schmerzen und hohe Kosten auftreten.

Beginnt man jedoch bereits frühzeitig mit minimalinvasiven Methoden wie Faltenunterspritzungen mit Botox oder Hyaluronsäure, erhält man möglichst lange ein natürliches Ergebnis und vermeidet umfangreichere Behandlungen weitgehend.

Welchen Eingriff führen Sie am häufigsten durch?

Dr. Karsten Lange:

Zu den häufigsten Eingriffen zählen ganz klar Hyaluron- und Botox-Behandlungen.

Aus welchen gesellschaftlichen Schichten kommen Ihre Patienten?

Dr. Karsten Lange:

Das kann man gar nicht mehr so klar abgrenzen. Wir legen Wert auf bezahlbare Preise, sodass sich auch Menschen mit normalen Einkommen eine Schönheitsbehandlung leisten können.

Darüber hinaus kommen unsere Patienten in ganz unterschiedlichen Situationen zu uns. Viele Frauen mittleren Alters bemerken zum Beispiel irgendwann, dass sich kleine Fältchen auf ihrer Haut bilden, und treffen die Entscheidung, ihrem Erscheinungsbild mit einer Schönheitsbehandlung wieder jugendliche Frische zu verleihen.

Es entscheiden sich aber auch immer mehr Menschen in jüngeren Jahren für eine Behandlung. Das liegt vor allem daran, dass langfristig durchgeführte minimal- und non-invasive Behandlungskonzepte größere Erfolge zeitigen als spät durchgeführte komplexe Eingriffe.

Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit?

Dr. Karsten Lange:

Die COVID-19-Situation hat sich stark auf unsere Behandlungszahlen ausgewirkt. Viele Menschen hatten in den letzten zwei Jahren einfach nicht das finanzielle Polster oder waren insgesamt verunsichert, sodass Behandlungen eher verschoben wurden. Auch ist zu beobachten, dass z. B. Lippenbehandlungen aufgrund der Maskenpflicht aktuell weniger gefragt sind.

Bezogen auf den gesamten Bereich der ästhetischen und plastischen Chirurgie lässt sich feststellen, dass sich die Zahl von operativen Eingriffen wie Nasenkorrekturen und Fettabsaugungen deutlich erhöht hat, da Ausfallzeiten, durch die Möglichkeit zum Homeoffice, nicht mehr so stark ins Gewicht fallen.

Auf lange Sicht sind wir aber auch bei Gesichtsbehandlungen wieder optimistisch, da finanzielle Mittel, die beispielsweise für Urlaube und Restaurantbesuche eingeplant waren, nun für Schönheitsbehandlungen zur Verfügung stehen.

Dann wünschen wir Ihnen und Ihrem Team für die Zukunft alles Gute und danken Ihnen für die interessanten Einblicke.

Über die Ästhetikwelt Berlin

Die Ästhetikwelt Berlin mit Sitz in Schöneberg bietet ihren Patienten ein umfangreiches Behandlungsspektrum in den Bereichen der ästhetischen und plastischen Chirurgie. Hierzu zählen unter anderem Botox®, Faltenunterspritzungen, Fadenliftings, Faltenbehandlungen, Lippenvolumen, Fettabsaugungen und Augenlidstraffungen. Als erfahrene Ansprechpartner und Fachärzte für ästhetische und plastische Chirurgie stehen Dr. med. K. Lange und Dr. med. S. Dunda all ihren Patienten jederzeit mit einer freundlichen Beratung und einer individuell abgestimmten Behandlung zur Seite.