Auch die JDC Group erhöht ihre Guidance für Gesamtjahr 2021 und erzielt in den ersten sechs Monaten des Jahres einen deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung. Die Umsatzerlöse steigen dabei um 16,6 Prozent auf 68,6 Mio. Euro, das EBITDA um rund 39 Prozent auf 4,3 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr erwartet die Versicherungsgruppe einen Umsatzzuwachs auf 140 Mio. bis 145 Mio. Euro (statt wie bisher auf 135 bis 142 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von mehr als 8 Mio. Euro (statt wie bisher von mehr als 7 Mio. Euro). Die R-LOGITECH S.A.M. kommt ebenfalls weiterhin gut mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurecht und steigert sowohl Umsatz als auch EBITDA im ersten Halbjahr 2021. So wächst das EBITDA um 11,1% auf 65,3 Mio. Euro und der Umsatz um 14,5% auf 394 Mio. Euro. Nach eigenen Angaben verzeichnet R-LOGITECH steigende Volumina in Europa, China und Afrika und konnte alle seine Geschäftsbereiche ausbauen. Die Geschäftsführung rechnet für das Gesamtjahr 2021 mit einem Umsatz und EBITDA über dem Niveau von 2020. Bei der SANHA GmbH & Co. KG steigt der Umsatz im ersten Halbjahr aufgrund eines unerwartet hohen Auftragseingangs um 28 % auf 59,7 Mio. Euro (Vorjahr: 46,8 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) steigt im ersten Halbjahr 2021 um rund 0,2 Mio. Euro auf 4,8 Mio. Euro, der Halbjahresüberschuss wächst auf 0,9 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro) an. Die SANHA-Geschäftsführung rechnet für das Gesamtjahr weiterhin mit einem leicht über Vorjahr liegenden EBITDA und EBIT.

In der zweiten Augustwoche (Kalenderwoche 32; 09.08 bis 13.08.2021) überschreitet die Euroboden GmbH die Platzierungsmarke von 40 Mio. Euro für ihre jüngste Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289EM6). Das maximale Gesamtvolumen der 5,50%-Anleihe beträgt 75 Mio. Euro. Die HÖRMANN Industries GmbH erhöht aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung die Prognose der Unternehmensgruppe für das laufende Geschäftsjahr 2021 und rechnet nunmehr mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in einer Bandbreite von 26 Mio. Euro bis 28 Mio. Euro (vorher 20 Mio. Euro). Beim Umsatz plant das HÖRMANN-Management zwischen 600 Mio. Euro und 620 Mio. Euro (vorher 540 Mio. Euro bis 560 Mio. Euro) ein. Die im Juni 2019 begebene 50 Mio. Euro-Anleihe 2019/24 der HÖRMANN Industries GmbH (ISIN: NO0010851728) ist mit einem Zinskupon von 4,50% p.a. ausgestattet und notiert in dieser Woche an der Börse Frankfurt bei starken 108% .

Die PCC SE wehrt sich derzeit gegen Unterstellungen. In Internetforen wurde in den letzten Tagen und Wochen eine von der Bundestagsfraktion Die Linke veröffentlichte Kleine Anfrage zu mutmaßlichen „Staatshilfen“ für die PCC SE thematisiert. Die in dieser Bundestagsanfrage getroffenen Aussagen seien laut PCC falsch und irreführend. Die PCC SE weist die Unterstellungen zurück und hat dazu bereits vor einigen Tagen eine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht. Der Duisburger Chemiekonzern ist mit deutlichen Ergebnis- und Umsatzsteigerungen im ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG verschiebt die für den 15. September 2021 geplante ordentliche Hauptversammlung, da sich die Testierung des Jahresabschlusses 2020 weiter verzögert. Von entscheidender Bedeutung hierbei sei, dass die Fortführungsprognose aus Sicht der zuständigen Wirtschaftsprüfungs­gesellschaft noch nicht hinreichend gesichert sei. SINGULUS prüft derzeit nun verschiedene Finanzierungsoptionen, eine davon ist eine große Kapitalerhöhung. Hierzu befinde sich das Unternehmen nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem Investor.

Die Aves One AG steht kurz vor der Übernahme durch Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners. Die Transaktion zielt darauf ab, Aves One AG in die nächste Entwicklungsphase zu führen, unterstützt durch Zugang zu Eigen- und Fremdkapital für weiteres Wachstum. Das Übernahmeangebot liegt bei 12,80 je Aves One-Aktie. Die Aves One AG wird so mit einem Gesamtunternehmenswert von rund 1 Mrd. Euro bewertet. Die Media and Games Invest SE meldet ein starkes organisches Umsatzwachstum von 36% im zweiten Quartal des Jahres und performt damit deutlich besser als der gesamte Spielemarkt. Die Biohacks GmbH erhält weitere Listungen für ihre bio-vegane Energy-Drink-Alternative und treibt internationale Expansion voran, Solarproduzent hep baut seinen ersten Solarpark in Alabama und die PANDION AG hat das 14-geschossige Bürohochhaus „PANDION FRANCIS“ in Düsseldorf in dieser Woche an Real I.S. veräußert.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW32 – 2021 noch einmal im Überblick:

