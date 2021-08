Novavax holt neuen CFO und Senior Vice President für die Qualitätssicherung

Novavax holt neue Leute ins Management. So ernenne man Jim Kelly zum Executive Vice President, Chief Financial Officer (CFO) und Treasurer sowie von Nasir Egal zum Senior Vice President, Quality Assurance, teilt das US-Biotechunternehmen am Montag mit. Novavax reife „schnell zu einem globalen kommerziellen Unternehmen heran”, so Konzernchef Stanley C. Erck zu den Personalien.Kelly verfüge über mehr als fünfundzwanzig Jahre ...