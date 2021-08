Q2-Zahlen zeigen nicht die erhofften Verbesserungen



windeln.de hat jüngst enttäuschende Q2-Zahlen veröffentlicht und in diesem Zusammenhang auch die Jahresziele deutlich nach unten angepasst. An dem Break-Even-Ziel für 2022 hält das Management trotz der schwachen Entwicklung in H1/21 fest. Allerdings wurde zur Erreichung der Gewinnschwelle, trotz der erst vor wenigen Wochen abgeschlossenen zweiten Kapitalerhöhung im laufenden Jahr, eine erneute Kapitalmaßnahme für notwendig erklärt.



Umsatz sinkt in Q2 um über 50%: Die Erlöse gingen im zweiten Quartal um -50,9% yoy auf 16,0 Mio. Euro signifikant zurück (H1/21: -33,4% yoy). Mit Blick auf die Segmentberichterstattung wird deutlich, dass sowohl die Region Europa (Q2: -39,2% yoy auf 5,7 Mio. Euro) als auch China (-55,7% yoy auf 10,3 Mio. Euro) eine sehr schwache Erlösentwicklung verzeichneten. In Europa (36% v. Gesamtumsatz) führten vor allem Liefereinschränkungen, die aus dem Umzug des Hauptlagers resultierten, zu deutlichen Umsatzrückgängen in den Monaten April und Mai. Inzwischen ist der Lagerumzug vollständig abgeschlossen und laut Management auch keine Beeinträchtigung der Logistik zu sehen. In der umsatzseitig deutlich größeren Region China (64% v. Gesamtumsatz) setzte sich die im Jahresauftaktquartal angedeutete Verbesserung nicht fort, was wir in Anbetracht des nun schon mehrere Jahre dauernden Turnarounds bei ständiger finanzieller Anspannung sehr kritisch betrachten. Hintergrund des drastischen Umsatzrückgangs sind die auch hier spürbaren negativen Folgen durch den Umzug des Hauptlagers sowie eine geringere (liquiditätsschonende) Bevorratung. Darüber hinaus konnte das Unternehmen die im Vorjahr realisierten Verkäufe von Hygieneartikel im Wert von 7,0 Mio. Euro (H1/21: 0,8 Mio. Euro) nicht annähernd erreichen.

Ergebnis erneut verschlechtert: Auf Ergebnisebene ging das EBIT von -2,8 Mio. Euro auf nun -3,6 Mio. Euro spürbar zurück. Zurückzuführen ist dies vor allem auf eine deutlich gesunkene Bruttomarge (15,1% vs. 21,6% im Vj.), die neben dem Sondereffekt aus Umsatzsteuerberichtigungen im Vorjahr auch aus einem gestiegenen Handelsvolumen im niedrigmargigen B2B-Bereich resultiert. Darüber hinaus haben sich die Fulfillmentkosten unterproportional reduziert (Fulfillmentkostenquote: 8,0% vs. 6,0% im Vj.), da der höhere Anteil des Endkundengeschäfts (B2C) deutlich höhere Logistikkosten als das Geschäft mit Zwischenhändlern oder Firmenkunden (B2B) verursacht. Negativ wirkten sich zudem die konstanten Marketingausgaben aus (1,5 Mio. Euro), die aufgrund der ausgebliebenen Vertriebserfolge zu einer erhöhten Marketingkostenquote von 5,3% führten (Vj.: 2,2%). Damit liegt windeln.de zwar immer noch unter den Werten anderer E-Commerce-Unternehmen (z.B. home24: 16%; Zalando: 10%; Westwing: 9%), was u.E. jedoch primär an den nicht vorhandenen finanziellen Ressourcen liegt. Auf Nettoebene beträgt der Verlust -3,7 Mio. Euro (Vj.: -2,8 Mio. Euro). Die liquiden Mittel verringerten sich folglich auf 2,1 Mio. Euro (31.03.: 5,0 Mio. Euro). Da die Mitte Juni angekündigte Kapitalerhöhung erst im Juli abgeschlossen wurde, sind dem Unternehmen nach dem Bilanzstichtag 5,8 Mio. Euro zugeflossen, was die finanzielle Situation zumindest kurzfristig entspannt.



Kursziel: 16,0 Euro