q.beyond schließt SAP-Umstellung bei Tchibo ab

q.beyond meldet den Abschluss der Umstellung von Tchibos SAP-Retail-System auf SAP S/4HANA. Für das Handelsunternehmen war man federführend als Implementierungspartner tätig, meldet das Kölner Unternehmen am Donnerstag. „Das Projekt ist über Christi Himmelfahrt produktiv gesetzt worden und war vollständig im Plan“, so q.beyond.„Neben S/4HANA wird auch das bestehende SAP CAR weiter ausgebaut, um X-Channel-Prozesse in ...