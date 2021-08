Massnahme gegen Hass im Netz: Login-Pflicht für Kommentarfunktion

Marcel Kohler, Geschäftsführer 20 Minuten: «Wir investieren viel in die journalistische Qualität. So engagiert sich unser 20-köpfiges Social Responsibility Board für die Verwendung einer nicht verletzenden Sprache und kooperiert dafür auch mit externen Organisationen. Das Kommentieren nur noch mit Login zu erlauben, ist der logische, konsequente nächste Schritt.»

Zürich, 19. August 2021 - Nach ersten erfolgreichen Tests können ab sofort die Artikel bei 20 Minuten und 20 minutes sowohl in der App als auch online ausschliesslich mit Login kommentiert werden. Die Einführung der Login-Pflicht für Kommentare hat zum Ziel, einen angeregten Austausch zwischen den Kommentarschreibenden in anständiger Tonalität zu ermöglichen.