Tagesausblick für 24.08.: DAX auf Erholungskurs – US-Indizes auf Allzeithoch

Der deutsche Aktienmarkt hat seine Ende der vergangenen Woche begonnene Erholung auch am Montag fortgesetzt. Nach zunächst deutlichen Kursgewinnen musste der DAX im Handelsverlauf allerdings einen Großteil der Gewinne wieder abgeben.

Im Fokus dürfte in dieser Woche das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole stehen, das allerdings wegen der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante erneut nur virtuell und auch nur am Freitag stattfinden wird. Während sich der deutsche Aktienmarkt am Montag mit seinem Erholungsversuch schwertat, konnten in den USA S&P 500 und Nasdaq-100 wieder neue Rekordhochs erreichen.

Unternehmen im Fokus

Als erster Coronavirus-Impfstoff überhaupt hat das Vakzin von BioNTech und Pfizer in den USA eine vollständige Zulassung erhalten. Die Zulassung gilt für Personen ab 16 Jahren, wie die US-Arzneimittelbehörde FDA am Montag mitteilte. Bisher hatten alle Impfstoffe nur eine Notfallzulassung erhalten. Die seit Dezember 2020 bestehende Notfallzulassung für den Impfstoff für BioNTech und Pfizer gilt aber weiterhin, weil diese auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren umfasst.

Der Immobilienkonzern Vonovia hat nun offiziell sein neues Übernahmeangebot für die Deutsche Wohnen veröffentlicht. Wie bereits bekannt, bietet Vonovia 53 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie. Die Frist zur Annahme des Übernahmeangebots soll voraussichtlich am 20. September enden. Das vorherige Übernahmeangebot war an einer zu geringen Beteiligung gescheitert.

Wichtige Termine

Deutschland – BIP Q2 (2. Veröffentlichung)

USA – Neubauverkäufe Juli

USA – Richmond Fed Manufacturing Index August

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.930/15.970/16.030 Punkte