Toronto, Ontario – 24. August 2021 – Graph Blockchain Inc. („Graph“) oder (das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass die neueste Akquisition des Unternehmens, New World Inc., animierte Non-Fungible Token („NFTs“) mithilfe modernster Motion-Capture-Technologie erstellt, die Entwicklern und Kooperationspartnern endlose Möglichkeiten bietet.

New World Inc. erstellt mithilfe der eigenen Motion Capture-Technologie erfolgreich animierte NFTs. Durch die Aufzeichnung der Bewegungen eines Einzelnen mithilfe der Bewegungserfassung haben Entwickler und Kollaborationspartner die Möglichkeit, ihre eigenen Tracking-Daten zu nutzen und sie direkt ihrer NFT-Erstellung zuzuordnen. Die Daten können auf dreidimensionale Modelle und/oder Charaktere angewendet werden, und so einzigartige immersive Kunstwerke geschaffen werden. Das Kunstwerk wird dann als NFT auf der App von New World Inc. geprägt und in Augmented Reality (in etwa: erweiterte Realität) betrachtet.

Erst vor kurzem hat sich die UFC-Sportlerin Ariane Lipsky, die Geräte von New World Inc. zur Bewegungserfassung angelegt. Ariane hat ihre Bewegungen und Strikes aufgezeichnet, die in eine dreidimensionale animierte Figur übersetzt werden, die als NFT verkauft wird, wobei zertifiziert wird, dass sie selbst die ursprüngliche Besitzerin der aufgezeichneten Bewegung war. Ariane freut sich, die Plattform von New World weiterhin zu nutzen, um ihren Fans neue Wege zur Interaktion zu bieten.

Diese Technologie zur Bewegungserfassung eröffnet den Entwicklern auf der Plattform von New World Inc. neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in verschiedenen vertikalen Märkten durch die Schaffung ansprechender NFTs sowie neue Gespräche und schafft einen potenziellen Wert zwischen Talenten, Marken, Sportlern, Künstlern, Musikern usw. und ihren Sponsoren/Unterstützern.

Über New World Inc.

New World ist ein auf Augmented Reality-Kunst fokussiertes NFT-Unternehmen, das Künstlern, Musikern und Prominenten den Zugang zu einer NFT-Vertriebsplattform ermöglicht, um digitale Kunst zu kreieren und zu verkaufen. Durch den Verkauf digitaler Kunst sind die Künstler in der Lage, einen breiteren Markt zu erreichen (sowohl geografisch als auch demografisch) und aufgrund der Blockchain auch weiterhin durch die wirtschaftliche Beteiligung an zukünftigen Verkäufen finanziell zu profitieren. New World hat diese Plattform aufgebaut und bereits namhafte Künstler wie Diogo Snow, der zahlreiche Werke für prominente Kunden wie Drake produziert hat, und Fetty Wap, einen amerikanischen Rapper, Sänger und Songwriter, der über 6,5 Millionen Instagram-Follower hat, sowie viele andere unter Vertrag genommen. Weitere Informationen zu New World finden Sie unter http://newworldinc.io