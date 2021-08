FPT migriert ERP-System der Czech innogy Gruppe nach SAP S/4HANA

Das Foto zeigt F-Town 3 - den Campus von FPT in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam. FPT ist derzeit weltweit in 26 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Australasien, den USA und Europa vertreten. Mit den Lieferzentren in der Slowakei und der Tschechischen Republik ist FPT in der Lage, seinen in Europa ansässigen Kunden ein einzigartiges Liefermodell anzubieten - das Bestshore-Modell, das Ressourcen aus dem Offshore-Bereich (Vietnam, Philippinen und Indien), aus dem Nearshore-Bereich (Slowakei, Tschechische Republik) und aus dem Onsite-Bereich (Deutschland, Großbritannien, Belgien, Niederlande) für eine optimale Kostenstruktur und eine effizientere Kommunikation sowie ein effizienteres Projektmanagement kombiniert.