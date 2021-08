DGAP-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Halbjahresbericht



27.08.2021 / 17:12

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV



Veröffentlichung des ungeprüften Halbjahresberichts



Das folgende Dokument steht jetzt zur Ansicht bereit:



Ungeprüfter Halbjahresbericht für den am 30. Juni 2021 zu Ende gegangenen Zeitraum.



https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/regula ...







Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:



JPMorgan

Connie MacCurrach



connie.b.maccurrach@jpmorgan.com