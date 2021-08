Carmignac Patrimoine Income Fund: Garantierte Ausschüttung gibt Stiftungen Planungssicherheit

Stiftungseignung auf mehreren Ebenen

Vor mehr als 30 Jahren aufgelegt zählt der Fonds mit mehr als zwölf Milliarden Euro Vermögen zu den Blue Chips der Mischfonds. Für Stiftungen sind die monatlichen Ausschüttungen, deren Gesamthöhe für das laufende Jahr garantiert wird, interessant.

Patrimoine steht für (Familien)-Vermögen und kann auch mit Erbe übersetzt werden. In der Wortbedeutung schwingt auch das Bewahren und Mehren dieses Vermögens mit, vor allem in Bezug auf nachfolgende Generationen. Carmignac versteht das Sondervermögen nach luxemburgischen Recht (LU1163533422) als eine Vermögensverwaltung in Fondstruktur: Die diversifizierte weltweite Allokation und ausgefeiltes Risikomanagement als Kernstück des Mandats verfolgen langfristigen Vermögensaufbau – ohne das Heute zu vernachlässigen, wie die Ausschüttungen zeigen. Diese Ausrichtung deckt sich mit der grundlegenden Realität der Stiftungen: Langfristig das Kapital zu erhalten und nach Möglichkeit aufzustocken, gleichzeitig aber Mittel zu generieren, um den Stiftungszweck mit Leben füllen zu können. Diese Langfristigkeit spiegelt sich im Anlagehorizont des Fonds wider: Die gewählte Benchmark möchte das Management in einem Drei-Jahres-Zyklus schlagen.