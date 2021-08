Operativ unterlegt könnte der Konzern mit Zustimmung der Gläubiger ab dem 06.09. einen neuen Anfang wagen – wenn auch mit dauerhaft nicht tragbaren über 11 Mrd EUR Schulden

Alle Töchter wachsen kräftig, arbeiten operativ profitabel und bieten so derm Konzern eine gute Basis für ein Leben nach den Schadensersatzforderungen. Denn diese könnten durch die beiden Schutzschirmverfahren erledigt sein. Am 03.09 resp. 06.09. entscheiden die jeweiligen Gläubiger-Versammlungen über die Annahme des Vergleichspakets.Das in den letzten Wochen noch zweimal nachgebesserte Angebot des Steinhoff-Konzerns bedeutet letztendlich eine Zahlung des Konzerns über insgesamt rund

1,426 Mrd EUR. Könnte die Lösung sein – vorerst.

Denn bei Annahme des Vergleichs muss Steinhoff danach/parallel die extrem hochverzinste und die Assets übersteigende Verschuldung anpacken. Hier hilft natürlich das am 18.08. veröffentlichte Zeitfenster: Die Darlehensgeber erklärten sich – losgelöst von einer eventuellen Annahme des Vergleichs der geschädigten Gläubiger – bereit, die Darlehens/anleihenlaufzeiten auf den 31.12.2022 zu verlängern. Unberührt ist die Verlängerung der Darlehenslaufzeiten bis zum 30.06.2023 bei Annahme der Vergleichsvorschläge durch die Gläubigerversammlungen. Genug Zeit – im Erfolgsfalle – die Refinanzierung des Steinhoff-Konzerns auf güsntigere und gesündere Füsse zu stellen. Insbesondere wird wohl auch eine Reduktion der Beteiligung an der Mattres Inc. ins Auge gefasst, um die Schulden zu reduzieren. Wobei die Mattres Inc. von einem Pleitekandidaten zu einem zuletzt um 29% wachsenden, Gewinne erzielenden Milliardenunternehmen geworden ist. Eine nicht unbedeutende Erfolgsstory im Steinhoff-Konzert. Aus einer mehr oder weniger wertlosen 100% Beteiligung an einem Chapter-Eleven Unternehmen wurden ca. 50% an einem Wachstumsunternehmen mit schwarzen Zahlen mit rund 2,6 Mrd EUR Neunmonatsumsatz.