Tagesausblick für 01.09.: DAX volatil. Autosektor und Aixtron im Blickpunkt!

Am Vormittag hatten die Bullen an den Akienmärkten noch das Kommando. Nach Bekanntgabe der Inflationszahlen für den Euroraum wendete sich das Blatt allerdings. Eurostat meldete einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Experten rechneten mit 2,7 Prozent. Von der Wall Street bekamen die hiesigen Märkte ebenfalls keine Unterstützung. Hier drückten vor allem schwache Wirtschaftsdaten aus China auf die Kauflaune. Die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus sorgte für schlechte Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor. So gab der DAX auf der heutigen Sitzung rund 0,3 Prozent auf 15.835 Punkte und der EuroStoxx50 rund 0,3 Prozent auf 4.185 Punkte nach.