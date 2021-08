Eyemaxx Real Estate will sich weitere Gelder bei Anlegern holen

Bei Eyemaxx Real Estate steht erneut eine Kapitalerhöhung ins Haus: Das Immobilien-Unternehmen plant die Emission einer Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 4,26 Millionen Euro und einer kurzen Laufzeit - schon am 20. März des kommenden Jahres endet diese mit einer Pflichtwandlung in Aktien der Gesellschaft. „Der für das Wandlungsverhältnis maßgebliche anfängliche Wandlungspreis beträgt 3,40 Euro je Eyemaxx-Aktie”, so ...