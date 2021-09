Bitcoin Group SE verzeichnet weiteren Zuwachs beim Eigenbestand: Wert der Krypto-Assets steigt auf EUR 180 Mio.

So beläuft sich der Eigenbestand der von der futurum bank AG, einer 100%-igen Tochter der Bitcoin Group SE, gehaltenen Kryptowährungen per 30. August 2021 auf EUR 182,8 Mio. Im Februar 2021 belief sich das Volumen auf EUR 170 Mio. Hinsichtlich der konkreten Höhe der Währungen machen Ethereum (ETH) mit 10.232 Stück sowie Bitcoin (BTC) mit 3.673 Stück die größten Positionen im Portfolio aus.

Hinzu kommt ein Bestand an liquiden Mitteln innerhalb der Gruppe von etwa EUR 15,0 Mio. Somit liegt die Summe aus Eigenbestand und liquiden Mitteln bei EUR 197,8 Mio. und folglich über der derzeitigen Marktkapitalisierung der Bitcoin Group SE von EUR 184,8 Mio.

Nach einer Schwächephase des Bitcoin während der Sommermonate 2021 steigt der Kurs der Krypto-Leitwährung seit Mitte Juli wieder dynamisch an. Derzeit notiert der Bitcoin leicht oberhalb der 40.000-Euro-Marke. Eine ähnliche Entwicklung verzeichnet Ethereum, das derzeit bei etwa EUR 3.000 notiert.

"Mit unserem vorliegenden Update zu den Beständen wollen wir einen transparenten Einblick in unsere Gesellschaft geben und gleichzeitig zur weiteren Verbreitung von Kryptowährungen beitragen. Die steigenden Notizen freuen uns natürlich und bestärken uns in der Ansicht, dass Kryptowährungen die Zukunft gehört. In einem Umfeld steigender Unsicherheit an den Märkten und höherer Inflation gewinnen Bitcoin, Ethereum und weitere Coins an Bedeutung - speziell bei der Geldanlage. Durch den immanenten Schutz vor Inflation sollten sie daher in jedem ausbalancierten Depot Teil der Allokation sein", sagt Marco Bodewein, Vorstand der Bitcoin Group SE.