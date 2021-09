Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Eyemaxx verkauft den „Venusbogen” in Bernau bei Berlin schon wieder Eyemaxx meldet den Verkauf eines Immobilien-Großprojekts in Bernau bei Berlin: Der „Venusbogen” mit seinem etwa 104.000 Quadratmeter großen Grundstück wird an den Projektentwickler DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG verkauft. Eyemaxx hat das …