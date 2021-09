Salzgitter erhöht erneut Gewinnprognose für das Gesamtjahr

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Erwartungen für das Gesamtjahr dank einer guten Preis- und Nachfrage-Entwicklung nochmal nach oben geschraubt. Für das laufende Geschäftsjahr werde nun ein Gewinn vor Steuern zwischen 600 und 700 Millionen Euro erwartet, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Salzgitter mit. Bislang war der Konzern von 400 bis 600 Millionen Euro ausgegangen. Für Salzgitter wäre es das beste Vorsteuerergebnis seit zehn Jahren. Insbesondere die Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel schieben das Geschäft momentan laut der Mitteilung an. Zudem habe sich die Marke im Produktsegment Stahlträger verbessert. Salzgitter hatte seine Prognose bereits mehrmals in diesem Jahr erhöht. Die Aktie des Unternehmens legte nach der Mitteilung deutlich zu./lew/zb