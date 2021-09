Cardiol Therapeutics nimmt an der Cantor Virtual Global Healthcare Conference 2021 teil

Oakville, ON – 16. September 2021 – Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein klinisches Biotechnologie-Unternehmen, das sich mit der Entwicklung innovativer entzündungshemmender Therapien zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen befasst, gab heute bekannt, dass es auf der Cantor Virtual Global Healthcare Conference 2021 am 28. September um 8:40 Uhr EDT (14:40 Uhr MEZ) eine Präsentation halten wird.