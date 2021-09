SHOP APOTHEKE EUROPE: Umzug in das hochmoderne Logistikzentrum abgeschlossen. Sevenum, Niederlande, 16. September 2021. Mit dem vor wenigen Tagen vollzogenen Umzug in das neue Logistikzentrum mit Sitz der Unternehmenszentrale hat SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur führenden kundenzentrierten E-Pharmacy-Plattform in Europa erreicht.

Der Neubau mit einer Nutzfläche von 40.000 Quadratmetern trägt dem stetig wachsenden Auftragsvolumen von SHOP APOTHEKE EUROPE Rechnung. Im Vergleich zum vorherigen Standort in Venlo ist die Kapazität der Logistik dadurch mehr als verdoppelt worden. Zudem ermöglicht ein höherer Automatisierungsgrad effizientere Prozessabläufe, wodurch die Bearbeitung und der Versand von über 100.000 Paketen pro Tag (alter Standort: ca. 39.000 Pakete) beziehungsweise mehr als 35 Millionen Paketen pro Jahr an die KundInnen in den derzeit sieben kontinentaleuropäischen Absatzmärkten durchgeführt werden können.

Das neue Gebäude fügt sich darüber hinaus nahtlos in die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ein, die auf PatientInnen, MitarbeiterInnen und Umweltschutz ausgerichtet ist: Es wurde mit dem Prädikat "exzellent" ausgezeichnet, da es höchste Umweltstandards nach der weltweit etablierten BREEAM-Methode zur Beurteilung, Bewertung und Zertifizierung der Nachhaltigkeit von Gebäuden erfüllt. Die Solaranlagen auf dem Dach ermöglichen es außerdem, tagsüber den gesamten Energiebedarf des Standorts zu decken. Die für den nächtlichen Betrieb benötigte Energie stammt vollständig aus erneuerbaren Energiequellen.

Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE: "Mit unserem neuen Logistikzentrum haben wir die Voraussetzungen für die Umsetzung unserer ehrgeizigen Wachstumsziele geschaffen. Insbesondere angesichts der Einführung des elektronischen Rezepts, dessen Einsatz in Deutschland ab 2022 verpflichtend sein wird, erwarten wir in den nächsten Jahren eine steigende Nachfrage. Wir freuen uns sehr, dass wir den Standortwechsel nun abgeschlossen haben, denn der parallele Betrieb von zwei Logistikzentren sorgte in den zurückliegenden Wochen und Monaten für zusätzliche Komplexität in unseren Prozessen."