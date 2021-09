Investieren in Indien, Teil 2 „99 Prozent der indischen Haushalte haben inzwischen Zugang zu einem Bankkonto“ Gastautor: Helge Rehbein 24 | 0 | 0 17.09.2021, 07:59 | Unternehmen in Indien machen stetige Fortschritte hinsichtlich der ESG-Kriterien. Dieser rasche Wandel bietet Anlegern neue Investitionsmöglichkeiten. Unternehmen in Indien machen stetige Fortschritte hinsichtlich der ESG-Kriterien. Dieser rasche Wandel bietet Anlegern neue Investitionsmöglichkeiten. Wie sieht es in Indien mit dem Thema Nachhaltigkeit aus und was bedeutet das für Investoren? Darüber spricht Avinash Vazirani, Fondsmanager des Jupiter India Select SICAV. Außerdem erläutert er, warum sich bei Investments in dem Land aktives Management anbietet. derfonds: Herr Vazirani, wie sieht es in Indien mit dem Megatrend Nachhaltigkeit aus? Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer