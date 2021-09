Berlin (ots) - Pünktlich zum ursprünglichen Start der CMS Berlin 2021 wird die

Community- und Branchenplattform CMS Plus am 21. September 2021 um 10:00 Uhr

live geschaltet. Hier erwartet Sie ein Überblick über die aktuelle Situation der

Reinigungsbranche. Registrieren sich jetzt kostenfrei für die CMS PLUS

(https://www.cms-berlin.de/de/cms-plus/besucher-info/index.html) , um Zugang zu

allen Inhalten der Plattform zu erhalten.



Einladung zum Branchentalk mit anschließendem Q&A





Den Auftakt macht am 21. September der Branchentalk mit den Trägerverbänden (https://plus.cms-berlin.de/eventdate/Branchentalk-mit-den-Tragerverbanden--ed_1) :- Dirk Hoffmann , CFO Messe Berlin GmbH- Thomas Dietrich , Vorsitzender des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV)- Frank Ulbricht , Vorsitzender des Fachverbandes Reinigungssysteme im VDMA(Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)- Markus Häfner , Vorsitzender des Fachbereiches Gebäudereinigung im IHO(Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle undinstitutionelle Anwendung)Die Gesprächspartner tauschen sich zu den Herausforderungen und Trends derBranche aus. Themenschwerpunkte sind hier Auswirkungen der Pandemie, Forderungenan die neue Bundesregierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowieFachkräftemangel . Darüber hinaus soll es darum gehen, inwieweit sich Anwenderund Industrie bei ihren Aufgaben für die Zukunft ergänzen können.Im Anschluss folgt ein Q&A mit den Geschäftsführern der Trägerverbände, exklusivfür interessierte Journalisten im digitalen CMS PLUS Presse Café .Das Presse Café finden Sie am 21. September auf der Startseite der CMS PLUS inder Rubrik Virtual Café. Hier können Sie ihre Fragen live stellen. Bittebeachten Sie, dass für die Teilnahme eine Registrierung auf der Plattformerforderlich ist.Das große Plus der CMS Plus - Vernetzen Sie sich mit den Entscheidern derBrancheBesucherinnen und Besucher können sich ab sofort kostenfrei registrieren . Auchfür Presse- und Medienvertreter besteht die Möglichkeit ein persönliches Profilanzulegen, einen Überblick über die interaktiven Möglichkeiten auf der CMS Pluszu erhalten und erste Termine zu vereinbaren!- Erleben Sie am 21. September 2021 den Live-Gang der Plattform.- Lernen Sie die teilnehmenden Unternehmen mit ihren Produktportfolios,Innovationen und spannenden Company-Beiträgen kennen.- Treten Sie mit allen Teilnehmern via Audio/ Video-Calls, über virtuelle Cafés,Roundtables oder Chat in Kontakt.