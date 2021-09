BASF: Diese Kursziel ist der absolute Hammer!

Das ist mal ein absoluter Hammer! Nachdem bei BASF seit Mitte August mal so gar nichts zusammenlief, kommt jetzt von unerwarteter Seite kräftiger Rückenwind. Noch am 13. August notierte BASF in der Spitze kurz vor der 70-Euro-Marke, ehe es für die Aktie relativ steil nach unten ging. Schon vier Tage später rutschte der Kurs unter 65 Euro und schloss jetzt am Freitag bei nur noch 63,50 Euro. Doch diese Korrektur könnte schon bald Geschichte sein…

Denn das Bankhaus Metzler hat “mal eben” seine Einschätzung für BASF korrigiert. Ausgerechnet das Bankhaus Metzler, das zuletzt mit einer Halteempfehlung und einem Kursziel von nur 47 Euro ziemlich bearish war. Diese Empfehlung wurde jetzt von Analyst David Varga auf “Kaufen” hochgestuft. Doch der eigentliche Hammer ist das damit verbundene Kursziel von 81 Euro! Das wäre vom jetzigen Kursniveau aus ein Gewinnpotenzial von rund 30 Prozent!

Kursverlauf von BASF der letzten drei Monate.

