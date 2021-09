BASF: Fliegt hier am Montag der Deckel weg?

Gleich zwei tolle News für alle BASF-Aktionäre an diesem Wochenende. Denn wie soeben bekannt wurde, hat das Bankhaus Metzler seine Empfehlung für die Ludwigshafener deutlich nach oben korrigiert. Statt “halten” empfiehlt Analyst David Varga die Aktie nun zum “Kauf”. Noch bemerkenswerter ist dabei die Korrektur des Kursziels. Bisher hatte Varga 47 Euro als Ziel ausgegeben, das nun allerdings im Rahmen der neuen Empfehlung auf 81 Euro nach oben korrigiert wurde.

Doch damit nicht genug. Denn gleichzeitig gab BASF eine strategische Partnerschaft mit dem größten chinesischen Hersteller für Lithium-Ionen-Akkus CATL bekannt. Beide Unternehmen möchten im Bereich der Batterie-Herstellung und dem Batterie-Recycling zukünftig zusammenarbeiten, um Synergien besser nutzen zu können. Vielleicht ist auch diese Zusammenarbeit ein Grund, warum Analyst Varga bei BASF ein “außerordentlich gutes” drittes Quartal vermutet.

Fazit: BASF hat damit allerbeste Chancen, in den kommenden Tagen positiv zu überraschen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BASF der letzten drei Monate.

