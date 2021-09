Cedo enthüllt Fahrplan für nachhaltiges Unternehmenswachstum

Cedo CEO, Rik De Vos, says “Cedo is proud of our contribution to achieving the goals of sustainable business development outlined by the UN” (Photo: Business Wire)

„Unser Plan wurde mit dem großen Engagement aller Mitarbeiter in unserem Unternehmen entwickelt“, so Rik De Vos, CEO von Cedo. „Der Weg zur Kreislaufwirtschaft ist nicht einfach, aber ich habe eine unmittelbare Veränderung in der Entscheidungsfindung und der Priorisierung von Maßnahmen festgestellt, da wir nun ein zweckorientiertes Unternehmen sind. Wir beteiligen uns aktiv an der europäischen und britischen Gesetzgebungsdebatte, um diesen Wandel zu beschleunigen, während wir gleichzeitig proaktiv und transparent kommunizieren. Ein Traum hat sich in ein bedeutendes Ziel verwandelt, und ich freue mich sehr über die Reaktion aller Beteiligten auf unsere Ambitionen.“

Menschen

Um Kunden und Mitarbeitern einen besseren Service zu bieten, hat sich Cedo verpflichtet, in den sieben Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, positives Engagement in den Gemeinden zu leisten und sowohl als Arbeitgeber als auch als Mitglied der Gemeinde zu investieren und gleichzeitig lokale Umwelt-, Gesundheits- und Wohlfahrtsprojekte aktiv zu unterstützen.

Cedo hofft mit seinem branchenführenden Fokus auf Nachhaltigkeit und seinen lohnenden Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten, neue und vielfältige Talente für seine zweitausend Mitarbeiter zu gewinnen, die sich ebenso für ökologische Nachhaltigkeit wie für Innovation einsetzen. „Wir sind uns bewusst, dass unser wirtschaftliches Wachstum als Unternehmen nur durch geschätzte Kollegen und Gemeinschaften, qualitativ hochwertige Produkte und einen gesunden Planeten erreicht werden kann. Unsere Säulen sind auf diese Überzeugungen ausgerichtet. Wirklicher Erfolg kann sich nur einstellen, wenn wir in allen drei Bereichen Fortschritte erzielen“, erläuterte De Vos.