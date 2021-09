Wallstreet:online: Dynamisches Umsatzwachstum

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die wallstreet:online AG in der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz auf Pro-forma-Basis um 57 Prozent auf fast 24 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatzsprung überwiegend von organischen Wachstumseffekten getragen gewesen. Auch beim Kundenwachstum habe das Unternehmen neue Bestwerte erzielt und in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres die Gesamtkundenanzahl um rund 70.000 auf ca. 187.000 gesteigert. Hauptursächlich für die positive Umsatzentwicklung sei das anhaltend hohe Interesse an Finanzinformationen und -produkten sowie die erneut gestiegene Gesamtreichweite der Portale infolge technischer und kommerzieller Neuerungen und Weiterentwicklungen gewesen.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen beim EBITDA wegen Investitionen und Kosten für die Kundenakquise sowie die Kapitalmaßnahme einen Rückgang auf 0,60 Mio. Euro (HJ 2020: 1,30 Mio. Euro) verbucht. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahresgeschäftszahlen sei die bisherige Unternehmens-Guidance vom Management aber bestätigt worden. Demnach erwarte der Vorstand weiterhin einen Umsatzanstieg auf rund 45,0 bis ca. 50,0 Mio. Euro und einem Anstieg des operativen EBITDA auf 4,00 bis 6,00 Mio. Euro. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 37,70 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.09.2021, 11:50 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 17.09.2021 um 11:31 Uhr fertiggestellt und am 20.09.2021 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Rating: Kauf

Analyst: Marcel Goldmann

Kursziel: 37,70