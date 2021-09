Covestro stürzt ab!

Covestro-Anteilseigner bekommen heute kräftig auf die Finger. Denn die Aktie erleidet ein Minus von rund drei Prozent. Damit beträgt der Preis für ein Wertpapier nur noch 55,36 EUR. Ist das der Beginn einer großen Bärenparty oder ruhen sich die Bullen nur kurz aus?

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn Covestro rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund fünf Prozent zum 4-Wochen-Tief. Auf 52,62 EUR stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Wir stehen hier also vor entscheidenden Stunden.

Der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage lässt sich auf 56,22 EUR errechnen. Damit sind für Covestro langfristige Abwärtstrends zu unterstellen. Der Wert notiert momentan untererhalb seiner 50-Tage-Linie bei 55,96 EUR, sodass die mittelfristigen Kurspfeile nach unten weisen.

