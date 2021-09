20.09.2021 – Die neue grössere Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849) nimmt immer mehr Gestalt an. Den Aktionären der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Warschau („ PBKM „) wird jetzt in der Frist vom 20.09.2021 bis zum 18.10.2021 der Tausch eienr ihrer Aktien gegen 1,3 neue Aktien der Vita34 AG angeboten. Sollte die Schwelle von mindestens 95 % Annahmequote erreicht werden, steht dem Heben der identifizierten Synergien nichts mehr entgegen.

Wirtschaftliche Logik spricht für den Zusammenschluss – vorab hat man über 68 % der Aktien gesichert

So haben sich bereits mehrere PBKM-Aktionäre bereits verbindlich verpflichtet, insgesamt 6.363.170 PBKM-Aktien (dies entspricht ca. 68,14% des derzeitigen Grundkapitals von PBKM) im Tausch gegen neue Vita 34-Aktien einzubringen. Zu diesen Aktionären gehören unter anderem die AOC Health GmbH, Jakub Baran, der Vorstandsvorsitzende der PBKM, und Tomasz Baran, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der PBKM.

Trommeln für den Erfolg

Dr. Wolfgang Knirsch, CEO der Vita 34 AG, sagte: „Wir möchten die PBKM-Aktionäre ermutigen, unser Angebot anzunehmen. Der Unternehmenszusammenschluss hat eine überzeugende strategische Logik, weil er zwei hochgradig komplementäre Gesellschaften zusammenbringt und hierdurch die führende pan-europäische Nabelschnurblutbank geschaffen wird. Die starke Unterstützung durch mehr als zwei Drittel der PBKM-Aktionäre für den Zusammenschluss ist in der Erwartung begründet, dass Vita 34 und PBKM in Zukunft gemeinsam einen größeren Wert für die Aktionäre schaffen können.“

Und Jakub Baran, Mitgründer, Aktionär und Vorstandsvorsitzender der PBKM, ergänzte: „Meiner Meinung nach ist das von der Vita 34 angebotene Umtauschverhältnis attraktiv für die Aktionäre von PBKM. Besonders vielversprechend ist, dass nach einem Umtausch der PBKM-Aktien in Aktien der Vita 34 die bestehenden Aktionäre von PBKM Anteile an einem deutlich größeren Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von annähernd 250 Millionen Euro halten werden. Zudem verfügt die Aktie des kombinierten Unternehmens über eine Börsennotierung in Frankfurt – einer der führenden europäischen Börsen – sowie über eine erwartbar höhere Liquidität in der Aktie. Ich habe mich folglich bereits dazu verpflichtet, alle von mir gehaltenen PBKM-Aktien in Aktien der Vita 34 umzutauschen und bin überzeugt, dass unsere Minderheitsaktionäre den geplanten Zusammenschluss als den nächsten wichtigen Meilenstein auf dem weiteren dynamischen Wachstumspfad der FamiCord-Gruppe sehen und den Aktienumtausch unterstützen werden.“