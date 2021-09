Lakestar SPAC I SE : Lakestar SPAC I gibt erfolgreichen Abschluss des Zusammenschlusses mit HomeToGo bekannt

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Lakestar SPAC I gibt erfolgreichen Abschluss des Zusammenschlusses mit HomeToGo bekannt



Luxemburg, 21. September 2021 - Lakestar SPAC I SE ("Lakestar SPAC I"), eine börsennotierte Special Purpose Acquisition Company (SPAC) gesponsort von Dr. Klaus Hommels, dem Gründer und Chairman von Lakestar Advisors, hat heute den erfolgreichen Abschluss des Zusammenschlusses mit HomeToGo GmbH, dem Marktplatz mit der größten Auswahl an Ferienunterkünften, bekanntgegeben. Das kombinierte Unternehmen trägt den Namen HomeToGo SE. Die Tickersymbole der an der Frankfurter Börse handelnden Aktien und Optionsscheine werden voraussichtlich ab dem 22. September 2021 in "HTG" bzw. "HTGW" umbenannt.

Am 14. Juli 2021 haben Lakestar SPAC I und HomeToGo GmbH eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss in Form einer Einbringung aller Anteile an der HomeToGo GmbH in Lakestar SPAC I im Austausch gegen die Ausgabe neuer öffentlicher Aktien ("Neue Öffentliche Aktien") bekanntgegeben. Heute wurde der für die Zulassung der Neuen Öffentlichen Aktien zum Handel an der Frankfurter Börse erstellte Prospekt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) genehmigt. Damit sind alle Vollzugsbedingungen erfüllt. Der Zusammenschluss wurde von den Aktionären von Lakestar SPAC I bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 13. September 2021 mit 100% der anwesenden Stimmen genehmigt.