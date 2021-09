Mister Spex SE wächst im ersten Halbjahr 2021 stark um 25 Prozent

Umsatzwachstum gestiegen um 25 Prozent auf 101 Mio. Euro getrieben durch solides Wachstum in beiden Marktsegmenten - dem deutschen Markt plus 26 Prozent und in den internationalen Märkten plus 24 Prozent

Umsatz mit Korrektionsbrillen wuchs entsprechend des strategischen Fokus um 32 Prozent

Bereinigtes EBITDA 1 stieg leicht um ein Prozent auf 2,3 Mio. Euro und spiegelt somit den Fokus auf Wachstum wider

Anzahl der aktiven Kund*innen stieg um 15 Prozent auf 1,7 Millionen

Mister Spex SE (MRX), Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, ist im ersten Halbjahr 2021 weiter stark gewachsen. Trotz der Auswirkungen der Pandemie stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 101 Millionen Euro (H1 2020: 80 Millionen Euro). Das Wachstum fand in beiden Marktsegmenten statt, wobei die Umsätze in Deutschland um 26 Prozent und in den internationalen Märkten um 24 Prozent stiegen. Mit Blick auf die Produktkategorien war die Sonnenbrille mit einem Umsatzanstieg von 38 Prozent die am stärksten wachsende Kategorie, die von nachlassenden Social-Distance-Maßnahmen und verstärkter Reisetätigkeit profitierte. Im Einklang mit dem strategischen Fokus auf Korrektionsbrillen stiegen die Umsätze um 32 Prozent. Der höhere Anteil an Korrektionsbrillen wirkte sich ebenfalls positiv auf die Bruttogewinnmarge2 aus, die um 210 Basispunkte auf 49,4 Prozent stieg.

Mit rund 2,3 Millionen Euro stieg das bereinigte EBITDA1 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 (2,3 Millionen Euro) leicht um ein Prozent. Das Umsatzwachstum von 25 Prozent und eine Ausweitung der Bruttomarge um 210 Basispunkte wurden teilweise durch höhere Marketing- und Personalausgaben nivelliert.

Während die Entwicklung des stationären Einzelhandels in Deutschland weiterhin durch die Auswirkungen der Covid-19-ursächlichen Abstands- und Verhaltensregeln beeinträchtigt wurde, stieg die Zahl der Besucher*innen in den Geschäften gegen Ende des zweiten Quartals wieder an. Die Online-Nachfrage konnte der Entwicklung erfolgreich entgegenwirken.