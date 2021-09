Nachdem die Valneva Aktie Tags zuvor mit einem Tagestief bei 10,60 Euro eine wichtige charttechnische Unterstützung um 10,46/0,61 Euro getestet hatte, gab es eine positive Kursreaktion. Die Biotech-Aktie prallte von dem Support nach oben ab und konnte sich im Anschluss spürbar erholen. An der Euronext in Paris erreichte Valnevas Aktienkurs gestern in der Spitze 12,21 Euro und einen Schlusskurs von 12,09 Euro (+10,41 Prozent).Ob ...