Seit heute können Investoren die Kapitalerhöhung der Lufthansa zeichnen. Für eine alte Aktie kann man ein neues Papier erwerben. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 3,58 Euro. Netto sollen so rund 2,07 Milliarden Euro in die Kasse der Fluggesellschaft kommen. Die Kapitalerhöhung wird von 14 verschiedenen Banken garantiert. Somit ist der Lufthansa das Geld sicher.Mit dem frischen Geld will die Lufthansa die Gelder zurückzahlen, ...