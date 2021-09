Oakland, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Upgrade verbessert die hybride Arbeit

für die Mitarbeitern und gewährt tiefe Einsichten in die Raumnutzung



die Funktionalität von Flexible Spaces um Möglichkeiten, "Team-Nachbarschaften"

aufzubauen und detailliertere Einblicke in die Präferenzen der Mitarbeiter zu

erhalten. Die neuen Funktionen helfen Unternehmen dabei, eine bessere

Zusammenarbeit zu fördern und ihre Mitarbeiter in eine sicherere, nachhaltigere

und kostengünstigere hybride Büroumgebung zurückzuholen.







"Die Art der Arbeit und die Funktion des Arbeitsbereichs haben sich aufgrund vonCOVID stark verändert, und SAP freut sich, weiterhin mit Comfy an Lösungen fürden Arbeitsplatz zusammenzuarbeiten, die Unternehmen dabei helfen, sich in derArbeitsumgebung nach COVID zurechtzufinden und gleichzeitig dieMitarbeitererfahrungen zu verbessern", erläuterte Marco Hofmann, Head of LoBReal Estate von SAP. "Die Partnerschaft vereint die umfassende Plattform vonComfy, die den Mitarbeitern mehr Auswahl und Kontrolle ermöglicht, mit denFähigkeiten von SAP, verhaltensbasierte Echtzeit-Einblicke zur Optimierung derRaumnutzung für sich ändernde Bedürfnisse und Arbeitsstile bereitzustellen. InKombination bieten unsere Lösungen einen präzisen Blick auf die Präferenzen derMitarbeiter und die Raumnutzung und ermöglichen eine Neugestaltung desArbeitsbereichs."Aufbauend auf den Kernfunktionen von Flexible Spaces 1.0 -Arbeitsplatzreservierung, Wegfindung, Standort von Mitarbeitern undKommunikation - bietet Flexible Spaces 2.0 Verbesserungen sowohl für dieMitarbeitererfahrung als auch für die Raumgestaltung: Neighborhoods , um Räumefür die organisatorische Zuweisung zu gruppieren, In-App Check-In , um dieReservierungen von Räumen zu optimieren, Space Traits , eine Möglichkeit, diePräferenzen der Mitarbeiter zu kategorisieren und zu erkennen, und Insights